DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,92 -0,2%
ALTIN
5.776,65 0,31%
BITCOIN
3.843.106,75 2,37%

Oltu’da Kadınlar Matinasında Gönüllerince Eğlendi

Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen kadınlar matinasında çalışan kadınlar stres atıp halay çekti; etkinliği Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Tapu Müdüresi Emine Çelik destekledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:27
Oltu’da Kadınlar Matinasında Gönüllerince Eğlendi

Oltu’da Kadınlar Matinasında Gönüllerince Eğlendi

Erzurum — Oltu

Erzurum’un Oltu ilçesinde çalışan kadınlar, moral ve motivasyon veren bir geceyle stres attı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik destek verirken, etkinliğin organizasyonunu Oltu Tapu Müdüresi Emine Çelik üstlendi.

Etkinlik, kendine güvenen, hayallerinin peşinden giden ve kendi kararlarını verebilen kadınların özel bir gün geçirmesi amacıyla düzenlendi ve büyük ilgi gördü. Oltu Hacıbaba Cağ Kebap Salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılar hem eğlendi hem de doyasıya halay çekti.

Gecede sahne alan Piyanist Şantör Yusuf Albayrak ile Bağlamacı M. Sefa Yıldız, duygusal türküleriyle zaman zaman hüzünlendirdi, hareketli parçalarla ise coşku yarattı. Kadınlar müziğin ritmiyle gece boyunca gönüllerince eğlendi.

Oltu Tapu Müdüresi Emine Çelik programla ilgili yaptığı konuşmada: "İki yıldır Oltu’da görev yapmaktayım. Gördüm ki, kadınlara yönelik bir sosyal aktivite yok. İkincisini düzenlediğimiz kadınlar matinası kendine inanan, dünyayı güzelleştiren kadınlarımızla güzel bir gün geçirmek istedik" dedi.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇALIŞAN KADINLAR, KENDİLERİNE MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAYAN KEYİFLİ BİR...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇALIŞAN KADINLAR, KENDİLERİNE MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAYAN KEYİFLİ BİR GECEYLE STRES ATTI.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇALIŞAN KADINLAR, KENDİLERİNE MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAYAN KEYİFLİ BİR...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında
4
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
5
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
6
Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku
7
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027