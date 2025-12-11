Oltu’da Kadınlar Matinasında Gönüllerince Eğlendi

Erzurum — Oltu

Erzurum’un Oltu ilçesinde çalışan kadınlar, moral ve motivasyon veren bir geceyle stres attı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik destek verirken, etkinliğin organizasyonunu Oltu Tapu Müdüresi Emine Çelik üstlendi.

Etkinlik, kendine güvenen, hayallerinin peşinden giden ve kendi kararlarını verebilen kadınların özel bir gün geçirmesi amacıyla düzenlendi ve büyük ilgi gördü. Oltu Hacıbaba Cağ Kebap Salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılar hem eğlendi hem de doyasıya halay çekti.

Gecede sahne alan Piyanist Şantör Yusuf Albayrak ile Bağlamacı M. Sefa Yıldız, duygusal türküleriyle zaman zaman hüzünlendirdi, hareketli parçalarla ise coşku yarattı. Kadınlar müziğin ritmiyle gece boyunca gönüllerince eğlendi.

Oltu Tapu Müdüresi Emine Çelik programla ilgili yaptığı konuşmada: "İki yıldır Oltu’da görev yapmaktayım. Gördüm ki, kadınlara yönelik bir sosyal aktivite yok. İkincisini düzenlediğimiz kadınlar matinası kendine inanan, dünyayı güzelleştiren kadınlarımızla güzel bir gün geçirmek istedik" dedi.

