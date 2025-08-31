DOLAR
İzmir'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 yakalandı

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri 48 düzensiz göçmeni kurtardı, 58 kişiyi yakaladı; göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 01:10
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 7'si çocuk 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı bölgede lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20'si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar'da da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kolluk Destek Timi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 9'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

