İzmir'de 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

İzmir'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

İzmir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anlam dolu bir anma programına ev sahipliği yaptı. Tören, İzmir İktisat Kongre Binası'nda gerçekleştirildi.

Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan anma töreninde, kaybedilenler için dualar edildi.

Vali Elban'ın Anıları

İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, depremler esnasında Adana Valisi olarak görev yaptığını belirtti. Depremin başlangıcını ve süresini unutamadığını ifade eden Elban, şu şekilde konuştu:

"Öyle bir sarsıntı başladı ki inanın saatlerce sürmüş gibi bitmek bilmiyordu. Sarsıntının şiddeti yüksekti, neredeyse evde ses gelmeyen yer yoktu. Bu süreç o kadar uzun sürdü ki diğer illerimizde 2 dakikaya yakın sürdü. Adana’da 418 vatandaşımızı kaybettik."

Deprem Riskine Dikkat

Elban, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana 1000'in üzerinde deprem yaşandığını belirterek, ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Tsunami riski hakkında ise, "Bu sadece insanlara endişe vermek ya da popüler olmak için yapılan açıklamalar. Öyle bir tsunaminin ilimiz kıyılarına sadece yarım metre, 60 ve 70 santimlik bir dalga oluşturacağı tahmin ediliyor." dedi.

Vali Elban, İzmir'in bir deprem kenti olduğunu hatırlatarak, yapı stoğunun hızla yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Arama ve Kurtarma Ekiplerine Teşekkür

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, depremlerin etkilediği kentlerdeki arama ve kurtarma çalışmaları anlatan bir film izletildi ve birçok görevlide bu anlar duygusal anlar yaşattı.

Törenin sonunda, AFAD tarafından akreditasyon belgesi verilen arama ve kurtarma ekiplerine armaları takdim edildi.

Önemli etkinliğe, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç ve diğer yetkililer katıldı.

İzmir'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. İzmir İktisat Kongre Binası'ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 5), Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (sol 5), İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (sağ 4), AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı (sol 3), İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç (sağ 3), AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci (sol 2) ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

İzmir'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. İzmir İktisat Kongre Binası'ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 5), Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert (sol 5), İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan (sağ 4), AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı (sol 3), İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç (sağ 3), AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci (sol 2) ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.