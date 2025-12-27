İzmir'de Asgari Ücret Sonrası Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından oluşabilecek fahiş fiyat artışlarını önlemek ve tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla marketlerdeki ürün etiketlerine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler Çiğli'de Yoğunlaştı

Belirli periyotlarla gerçekleştirilen denetimler kapsamında ekipler bugün Çiğli ilçesinde sahaya indi. Belirlenen büyük bir markette yapılan incelemelerde ürün etiketleri tek tek kontrol edildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle asgari ücret artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarına haksız şekilde artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve bu işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylemi için 1.439.300TL’ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Diğer taraftan, yine eş zamanlı olarak Müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri de gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

2025 Verileri: Geniş Kapsamlı İnceleme ve Cezalar

2025 yılı başından bu yana yürütülen çalışmaların verileri de paylaşıldı. Buna göre 20.000’in üzerinde işletmenin yaklaşık 2.000.000 ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 31.750.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşa Çağrı ve Denetim Kararlılığı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda denetimlere ara verilmeden devam edileceğini bildirdi.

Kurum, vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak denetimlerin ara verilmeden, kararlılıkla süreceği yeniden belirtildi.

ZMİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MARKETLERDE ÜRÜN ETİKETLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.