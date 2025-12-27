DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

İzmir'de Asgari Ücret Sonrası Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, asgari ücret sonrası marketlerde etiket denetimlerini yoğunlaştırdı; 20.000+ işletmede 2.000.000 üründe inceleme, 31.750.000 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:51
İzmir'de Asgari Ücret Sonrası Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir'de Asgari Ücret Sonrası Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından oluşabilecek fahiş fiyat artışlarını önlemek ve tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla marketlerdeki ürün etiketlerine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler Çiğli'de Yoğunlaştı

Belirli periyotlarla gerçekleştirilen denetimler kapsamında ekipler bugün Çiğli ilçesinde sahaya indi. Belirlenen büyük bir markette yapılan incelemelerde ürün etiketleri tek tek kontrol edildi.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özellikle asgari ücret artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarına haksız şekilde artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve bu işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylemi için 1.439.300TL’ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Diğer taraftan, yine eş zamanlı olarak Müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri de gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

2025 Verileri: Geniş Kapsamlı İnceleme ve Cezalar

2025 yılı başından bu yana yürütülen çalışmaların verileri de paylaşıldı. Buna göre 20.000’in üzerinde işletmenin yaklaşık 2.000.000 ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 31.750.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Vatandaşa Çağrı ve Denetim Kararlılığı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda denetimlere ara verilmeden devam edileceğini bildirdi.

Kurum, vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak denetimlerin ara verilmeden, kararlılıkla süreceği yeniden belirtildi.

ZMİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MARKETLERDE ÜRÜN ETİKETLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ...

ZMİR TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ MARKETLERDE ÜRÜN ETİKETLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'ye 3 Haftada 10 Tramvay, 68 Otobüs ve 42 İş Makinesi
2
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda
3
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası
4
Beyşehir’de Hayvan Sağlığına Sıkı Takip: Şap ve Brusella Aşıları Devam Ediyor
5
Uraloğlu: Turuncu ekipler karla mücadelede 7/24 görev başında
6
Tarsus'ta Tozkoparan Şehitleri Dualarla Anıldı
7
Tarsus’ta 27 Aralık’ta Helva İkramı ile Şehitler Anıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti