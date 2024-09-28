İzmir'de Bahçeye Düşen Otomobilde 2 Yaralı

İzmir'de Şaşkınlık Yaratan Kaza

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştüğü korkunç kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, M.Y. (61) tarafından kullanılan 20 D 4723 plakalı otomobilin Ahmet Arvasi Caddesi üzerinde kontrolden çıkması ve yol kenarında bulunan bir apartmanın demir korkuluklarına çarpmasının ardından gerçekleşti. Korkulukları aşan otomobil, 10 metre yükseklikten bahçeye düştü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine hızlıca sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobil içerisinde sıkışan M.Y. ile Ü.K. (32), ekiplerin çabalarıyla çıkarılarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartman Sakinlerinden Endişeli Açıklama

Olay anında bahçede çocukların oyun oynadığını belirten apartman sakini Sevgi Gencer, "Olaydan önce oğlum otomobiliyle garajdan çıkıyordu. 3 dakika sonra dışarıdan ses geldi. Hemen çıktım. Çocuklar bu bahçede oynuyor. Ben balkonda olabilirdim. Birileri bahçeye gelebilirdi. Çok şükür daha büyük bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.