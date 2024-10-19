İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'de Tüyler Ürperten Olay
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Mavişehir Mahallesi'nde bulunan Peynircioğlu Deresi'nde bir ceset bulundu. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi.
Olay Yeri ve Müdahale
Hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, cesedin bulunduğu bölgeye ulaşarak gerekli incelemeleri yapmaya başladı.
Cesedin Kimliği Belirlendi
Sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği ilk değerlendirmede, cesedin 65 yaşındaki Rüstem Oğraş’a ait olduğu tespit edildi. Ceset, daha sonra detaylı inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.