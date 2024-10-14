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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı, Hepsi Tutuklandı

İzmir'de dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı, olayla ilgili detaylar ve daha fazlası haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:20
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı, Hepsi Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları belirlenen şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin Yöntemi

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak insanlara yüksek kazanç vaadinde bulunduğu ve yaklaşık 2 milyon liralık bir dolandırıcılık gerçekleştirdiği iddia edildi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru bulundu. Bu materyallerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenmiştir.

Adliyeye Sevk Süreci

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, İzmir'deki dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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