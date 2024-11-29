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İzmir'de Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir Buca'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:12
İzmir'de Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir Buca'da Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri, yapılan ihbarlar doğrultusunda B.C. (21) idaresindeki motosikleti durdurdu.

Şüphelinin Çantasında 3 Milyon Lira Bulundu

Gerçekleştirilen aramalarda B.C.'nin çantasında yaklaşık 3 milyon lira değerinde Türk lirası, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemede, B.C.'nin Aydın'dan geldiği ve hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayet bulunduğu belirlendi.

Dolandırıcılık Yöntemi Ortaya Çıktı

Buca'da da bir kişinin ziynet eşyası ve paralarını aldığı tespit edilen B.C., yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Şüphelinin, telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı, mağdurların terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiği yönünde söylemlerde bulunarak ziynet eşyası ve para aldığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı...

İzmir'in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından şüphelinin çantasında yapılan aramada yaklaşık 3 milyon lira değerinde Türk lirası, döviz ve ziynet eşyası bulundu.

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