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İzmir'de Duvarı Yıkarak Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Kayıplarda

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yan daireden hırsızlık yapan iki şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:25
İzmir'de Duvarı Yıkarak Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Kayıplarda

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Postacılar Mahallesi'nde meydana gelen ilginç bir hırsızlık olayı, bölge sakinlerini şok etti. 15 Kasım tarihinde, yan dairedan duvarı kısmen yıkarak girdikleri iddia edilen iki hırsızın yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Olayın mağduru Ahmet Sağlam (29), evine geldiğinde yan dairedan girildiğini ve birçok değerli eşyanın çalındığını fark etti. Sağlam, durumu derhal polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan polis incelemesinde, çalıntı eşyalara ulaşamayan ekipler, duvarın yıkıldıktan sonra tekrar sıvandığını belirledi.

Yan dairede yaşayan F.C. (43) ve G.C. (24) isimli şüphelilere ulaşamayan güvenlik güçleri, hırsızların izini sürüyor.

Ahmet Sağlam'ın kuzeni İlyas Fidan, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eve gelince şoka uğradık. Duvarın kırılmış olduğunu gördük. Kuzenim biriktirdiği paralarla eşya aldı. Bu olaydan sonra kuzenimin ve nişanlısının psikolojisi bozuldu. Düğün yapacaklardı, onu da ertelemek zorunda kaldılar." sözlerini kullandı.

Olayın ardından eve çeki düzen vermek için tekrar çalışmaya başladığını belirten Fidan, "Duvarın sıvalı şekilde bırakıldığını görünce anlam veremedik. Hırsız, evi bu şekilde sıvalayıp kimsenin anlamayacağını sanmış. Hatta boya vursaydı belki fark etmeyecektik. Böyle bir akılla bunu yapması şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde duvarını kısmen yıkarak girdikleri yan daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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