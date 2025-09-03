DOLAR
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor

Torbalı'da eğitim uçağının mısır tarlasına düşmesini gören çiftçi Ali Çoban, olay anını ve kurtarma çabalarını anlattı; pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:29
Torbalı Kırbaş Mahallesi'nde şahit olan çiftçi o anları anlattı

İzmir'in Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde bir eğitim uçağının mısır tarlasına düştüğü olayda, tarlada bulunan mısır üreticisi Ali Çoban yaşananları anlattı.

Selçuk Efes Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan ve Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi uçağın tarlaya düşmesi sonucu pilot Berfu Hatipoğlu (31) hayatını kaybetti.

Olay anında tarlada olduğunu belirten Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah çalışırken uçağın süzüldüğünü ve ardından patlamaya benzer bir ses duyduklarını söyledi. Çoban, yanında oğlunun da bulunduğunu belirterek, 'Geldim buraya, "Kimse var mı? Yaralı var mı?" dedik. Ses çıkmadı.' ifadelerini kullandı.

Çoban, uçağın burnu üzerine dik bir şekilde düştüğünü belirterek, 'Gelen arkadaşları da ben yaklaştırmadım, benzin kokusu vardı. Patlama olur diye kimseyi yaklaştırmadım. Hemen jandarmayı aradım. 10 dakika sürmedi hemen geldiler.' dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor; olayla ilgili soruşturma yetkililerce yürütülüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi.

