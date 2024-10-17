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İzmir'de Eşi Bıçakla Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

İzmir Seferihisar'da eşi Neşe Keçkin'i bıçakla öldüren Alaattin Keçkin'in duruşmasına devam edildi. Sanığın savunmaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:51
İzmir'de Eşi Bıçakla Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

İzmir'de Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanma davası açmak üzere buluştukları adliyenin önünde eşi Neşe Keçkin'i öldüren sanık Alaattin Keçkin'in yargılanmasına devam edildi. Olayda, kayınbiraderi, kayınpederi ve olaya müdahalede bulunan iki polis memuru da yaralanmıştı.

Duruşmada Sanığın Savunması

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Alaattin Keçkin ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık, boşanma sürecinde eşinin kendisini terk ettiğini ve ailesinin yanında yaşamakta olduğunu ifade etti. Keçkin, "Adliyeye yalnız gelmesi için ona mesaj attım. Ancak kalabalık geldikleri için, adliyenin önündeki bıçağı yanıma aldım. Eğer onlara saldırmak isteseydim, üzerlerine koşarak giderdim," dedi.

Sanık, eşinin kendisine darbettikten sonra gözünün karardığını ve o an kendisini kaybettiğini belirtti. "Eşimi öldürmek istemezdim, ancak o an gözüm hiçbir şey görmedi. Kendimi tutamadım, cinnet geçirdim," şeklinde konuştu.

Mahkeme Süreci

Avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

3 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, Alaattin Keçkin, eşi Neşe Keçkin’i bıçaklayarak öldürmüş, aynı zamanda kayınbiraderi ve kayınpederi ile olaya müdahale eden iki polis mensubuna da saldırmıştı. Sanık, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında "eşi kasten öldürme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "üç kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Bu iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

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