İzmir'de Eski Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

İzmir'de Kadın Cinayeti: Demet Akarsu'nun Cenazesi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşi Halil T. (46) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde meydana geldi. Demet Akarsu ile eski eşi Halil T. arasında dün çıkan tartışma sonucunda, Halil T. eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Cenaze Töreni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

Demet Akarsu için bugün Gümüşpala Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Akarsu'nun annesi Suna Polat tabut başında gözyaşı döktü ve "45 yaşında kızımı toprağa verdim, dağlar taşlar acıyın bana yavrumu kaybettim" ifadeleriyle acısını dile getirdi.

Törende bazı kadınlar, Demet Akarsu'nun fotoğrafının yer aldığı "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankart taşıyarak cinayetlere dikkat çekti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı aile yaşanan bu trajik olayın ardından büyük bir üzüntü içindeydi.

Öte yandan, çiftin 2021 yılında evlendiği ve 2 ay önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi. Akarsu'nun Çiğli'de güzellik merkezi işlettiği, Halil T.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil T., suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Tartıştığı eski eşi Halil T. (46) tarafından dün Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde defalarca bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu (45) için Gümüşpala Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Tartıştığı eski eşi Halil T. (46) tarafından dün Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde defalarca bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu (45) için Gümüşpala Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.