İzmir'de FETÖ Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun kapsamı

Başsavcılık tarafından, soruşturmalar çerçevesinde isimleri geçen, ByLock kullanıcıları olduğu tespit edilen ve dijital materyallerde örgüt üyeliğine ilişkin kayıtlar bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından Konak, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalananlar ve soruşturmanın seyri

Operasyonlarda aralarında emekli ve ihraç edilen polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin bulunduğu kişilerden şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.