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İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de apartman sakinlerini etkileyen haşere ilaçlaması sonucu 1 yaşındaki bebek zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:33
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Olay: Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir apartmanda gerçekleştirilen haşere ilaçlaması sonrasında 1 yaşındaki T.A.K isimli erkek bebek hayatını kaybetti. Olay, 12 Kasım tarihinde yapılan ilaçlamanın etkilerinin ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında 112 ihbar hattına yapılmasıyla gündeme geldi.

Valilikten Açıklama

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki olayın araştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisi devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesi, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Gözaltılar ve Tahliye İşlemleri

Olayın yaşandığı apartmanın ilaçlama işlemini gerçekleştiren firmanın üç personeli gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgili olarak bina ve yanındaki apartmanın tahliye edildiği, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sağlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlamıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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