İzmir'de "Hells Angels" Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltı ve tutuklama süreci
Şüphelinin, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı'nın adliyeye sevk edilmesi üzerine nöbetçi hakimlik tutuklama kararı verdi.
Örgüt kimliği
Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklanmasına ilişkin soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.