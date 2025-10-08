İzmir'de Hells Angels Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Tutuklandı

İzmir'de gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:52
İzmir'de Hells Angels Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Tutuklandı

İzmir'de "Hells Angels" Elebaşı Coşkun Necati Arabacı Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Şüphelinin, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş; İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı'nın adliyeye sevk edilmesi üzerine nöbetçi hakimlik tutuklama kararı verdi.

Örgüt kimliği

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklanmasına ilişkin soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

