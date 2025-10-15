İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliği: Gazze Sergisi Konak'ta

İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliği Konak Meydanı'nda

Deniz Feneri Derneği'nin Gazze çağrısı ikinci gününde

Deniz Feneri Derneği tarafından, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'İzlemek Yetmez' etkinliği, dün başlayan ve ikinci gününde devam eden programla Konak Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergide Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ile birlikte simgesel kanlı bebek kefenleri yer alıyor; eserler, bölgedeki duruma somut bir vurgu yapıyor.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezme imkânı buldu; uygulama, yaşananları daha doğrudan deneyimleme olanağı sundu.

Canlı video bağlantılarıyla Gazze'nin bazı bölgelerini gören katılımcılar, çocuklar için bağışta bulundu ve etkinliğin amacı doğrultusunda destek sağladı.

Organizasyon, kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor; 'İzlemek Yetmez' etkinliği yarın sona erecek.

