İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliği: Gazze Sergisi Konak'ta

Deniz Feneri Derneği'nin Konak Meydanı'ndaki 'İzlemek Yetmez' etkinliği, Gazze'deki insanlık dramını sergi ve sanal gerçeklikle gündeme taşıyor; etkinlik yarın sona eriyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:59
İzmir'de 'İzlemek Yetmez' Etkinliği Konak Meydanı'nda

Deniz Feneri Derneği'nin Gazze çağrısı ikinci gününde

Deniz Feneri Derneği tarafından, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'İzlemek Yetmez' etkinliği, dün başlayan ve ikinci gününde devam eden programla Konak Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sergide Gazze'de ölen çocukların fotoğrafları ile birlikte simgesel kanlı bebek kefenleri yer alıyor; eserler, bölgedeki duruma somut bir vurgu yapıyor.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezme imkânı buldu; uygulama, yaşananları daha doğrudan deneyimleme olanağı sundu.

Canlı video bağlantılarıyla Gazze'nin bazı bölgelerini gören katılımcılar, çocuklar için bağışta bulundu ve etkinliğin amacı doğrultusunda destek sağladı.

Organizasyon, kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefliyor; 'İzlemek Yetmez' etkinliği yarın sona erecek.

İzmir'de Deniz Feneri Derneğince Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği, ikinci gününde devam etti. Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezdi.

