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İzmir'de Kadına Yönelik Şiddet: Özge Polat Hayati Tehlikeyi Atlattı

Özge Polat, eski kocası tarafından silahla yaralanmasının ardından hayati tehlikeyi atlattı ve kadına yönelik şiddetle ilgili önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:20
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddet: Özge Polat Hayati Tehlikeyi Atlattı

Özge Polat Hayati Tehlikeyi Atlattı

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Özge Polat, hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. 7 Ekim sabahı yaşanan üzücü olayda, Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi tarafından vurulan, iki çocuk annesi Polat, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi gördü.

Özge Polat'tan Kadına Yönelik Şiddet Mesajı

Olayın ardından iyileşme sürecine giren Polat, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ailelerin evlatlarını doğru bir şekilde yetiştirmelerinin önemine değindi. Yaşadığı durum karşısında sessiz kalmayan destekçilerinden duyduğu teşekkürlerle duygu dolu anlar yaşadı. Polat, "Bu durumdan sorumlu olan bazı erkekleri 'terörist' olarak nitelendiriyorum. Yanlış yetiştirilmeleri nedeniyle canavarlaşıyorlar. Benim babam harika bir adamdı; anneme asla zarar vermedi." şeklinde konuştu.

Politik Destek ve Yeni Yasal Düzenlemeler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastanede Polat'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çankırı, kadınların güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için yeni yasal düzenlemelerin çok önemli olduğunu vurguladı. "Cumhurbaşkanımız özel olarak talimat verdi; 6284 Sayılı Kanun ve 9. Yargı Paketi kapsamında, kadınlara karşı işlenen suçlar konusunda daha ağır cezalar getirilecek." dedi.

Olayın Gelişimi ve Sonrası

Polat, 7 Ekim sabahı işe gitmek üzere evinden çıkarken eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Polat'ın durumu hızla iyileşmeye başladı. Bu üzücü olayın hemen ardından, 13 Ekim'de, Çiğli ilçesinde bir su deposunda eski eşine ait kredi kartları bulunan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimlik tespiti için otopsiye gönderildiği bildirildi.

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