İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de kuraklık alarmı: Su kaynakları kritik seviyede

Yaz mevsiminin yağışsız geçmesiyle İzmir'de kuraklık alarmı devam ediyor. Meteoroloji tahminleri, önümüzdeki üç aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve yağışların yetersiz kalacağını gösteriyor. Kentin su kaynaklarındaki hızlı azalma, yakın dönemde daha da belirginleşecek gibi görünüyor.

İçme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi %5,57'ye kadar düştü. Daha önce kentin önemli su kaynaklarından olan Gördes Barajı'nın tamamen kuruması tehlikesi de riskin boyutunu ortaya koyuyor. Bu veriler, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (izsu) paylaştığı rakamlarla da doğrulanmış durumda.

Uzmanlardan ‘afet’ tanımı ve acil eylem çağrısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Ufuk Özkan, kentteki su sıkıntısının boyutlarına dikkat çekti. Özkan, "kuraklık ve su sıkıntısının bir afet olarak incelenmesi ve acil eylem planlarıyla kısa, orta ve uzun vadeli entegre bir yönetim oluşturulması gerekiyor" dedi.

Özkan, uzun süredir beklenen yağışların gelmemesi ve artan buharlaşma nedeniyle mevcut su kaynaklarının hızla azaldığını vurguladı. Kasım ayının da sıcaklıklar açısından mevsim normallerinin üzerinde geçmesinin beklendiğini ve bunun buharlaşmayı daha da artıracağını ifade etti.

Uzmanlar, uzun vadeli çözümlerin yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve deniz suyu arıtma gibi alternatif yöntemleri içermesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür ekolojik temelli ve kapsamlı su yönetimi politikalarının bir an önce oluşturulup uygulanması gerektiği vurgulanıyor.