İzmir'de Medya Sektöründe İş Hukuku Uluslararası Kongresi Başladı

DEÜ ve Medya-İş işbirliğiyle düzenlenen kongrede basın çalışanlarının hakları, güvenliği ve sendikalaşma ele alınıyor; 11 ülkeden 41 katılımcı yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 17:00
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası işbirliğinde organize edilen 'Medya Sektöründe İş Hukuku Uluslararası Kongresi' DEÜ Hukuk Fakültesi Büyük Konferans Salonu'nda başladı.

Açılış konuşmaları

DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, açılışta yaptığı konuşmada basın çalışanlarının yalnızca işçi değil, aynı zamanda bir hak savunucusu olduğunu vurguladı. Sancakdar, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek basın emekçilerinin haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, basın mensuplarının dünyadaki gelişmeleri duyurmada oynadıkları rolün altını çizdi ve basın iş hukukunun daha etkin ve gelişmiş şekilde uygulanması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı da konuşmasında basın kuruluşlarında sendikal örgütlenmenin önemine değindi.

Uluslararası katılım ve gündem

Açılış konuşmalarının ardından çevrim içi bağlanan Cezayir Badji Mokhtar-Annaba Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selmani Hayette, silahlı çatışmalar sırasında gazetecilerin korunmasının gerekliliğini vurguladı. Hayette, gazetecilerin toplumun bilgiye erişiminde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, 'Uluslararası hukuk, gazetecileri sivil kişiler olarak kabul eder ve korunmalarını zorunlu kılar.' dedi.

Kongrede basın çalışanlarının hakları, basın özgürlüğü, ulusal ve uluslararası düzeyde hakları koruma mekanizmaları, basın mensuplarının güvenliği, sendikal haklar ile medya sektöründeki zorluklar ve çözüm önerileri tartışılıyor. Etkinlik, yarınki oturumların ardından tamamlanacak.

Programa 11 ülkeden 41 katılımcı yer alıyor.

