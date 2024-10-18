DOLAR
34,29 -0,59%
EURO
37,23 -0,43%
ALTIN
2.988,46 -1,2%
BITCOIN
2.329.300,95 -1,45%

İzmir'de Mezar Kazarken Bulunan Gizemli Kemikler

İzmir'in Buca ilçesinde bir mezarda bulunan iki insanın kemikleri İstanbul'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:24
İzmir'de Mezar Kazarken Bulunan Gizemli Kemikler

İzmir'deki Mezar Kazısında Şok Edici Bulgu

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen bir mezar açma işlemi, beklenmedik bir şekilde başka iki insanın kemiklerinin bulunmasıyla sonuçlandı.

Olayın Gelişimi

4 Ekim'de hayatını kaybeden Kübra Küntaş'ın, ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı’nda defnedilmesi sırasında, 45 yıl önce vefat eden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının açılması kararlaştırıldı.

Defin işlemleri sırasında, açılan mezar içerisinde dedesine ait cenazeye ulaşmadan, içinde insan kemikleri bulunan siyah bir poşete rastlandı.

Aile Tepkisi ve Resmi İnceleme

Aile üyeleri, bulunan kemiklerin kendilerine ait olmadığını belirtince, bu durum hemen yetkililere bildirildi. Poşetteki kemik parçaları İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine nakledildi.

Adli İnceleme Süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vermesiyle birlikte, mezarda detaylı bir inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde kemiklerin iki farklı insana ait olduğu belirlendi ve kimlik tespiti ile DNA analizinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Bu olay, hem ailesi hem de kamuoyu için büyük bir merak konusu olmayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda
2
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Konuştu
4
Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti
6
İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor