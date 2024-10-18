İzmir'de Mezar Kazarken Bulunan Gizemli Kemikler

İzmir'deki Mezar Kazısında Şok Edici Bulgu

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen bir mezar açma işlemi, beklenmedik bir şekilde başka iki insanın kemiklerinin bulunmasıyla sonuçlandı.

Olayın Gelişimi

4 Ekim'de hayatını kaybeden Kübra Küntaş'ın, ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı’nda defnedilmesi sırasında, 45 yıl önce vefat eden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının açılması kararlaştırıldı.

Defin işlemleri sırasında, açılan mezar içerisinde dedesine ait cenazeye ulaşmadan, içinde insan kemikleri bulunan siyah bir poşete rastlandı.

Aile Tepkisi ve Resmi İnceleme

Aile üyeleri, bulunan kemiklerin kendilerine ait olmadığını belirtince, bu durum hemen yetkililere bildirildi. Poşetteki kemik parçaları İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine nakledildi.

Adli İnceleme Süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber vermesiyle birlikte, mezarda detaylı bir inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerde kemiklerin iki farklı insana ait olduğu belirlendi ve kimlik tespiti ile DNA analizinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Bu olay, hem ailesi hem de kamuoyu için büyük bir merak konusu olmayı sürdürüyor.