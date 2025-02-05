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İzmir'de Okul Futbol Maçında Talihsiz Kaza: Öğrenci Ameliyata Alındı

İzmir'de okullar arası futbol turnuvasında bir öğrenci rakibiyle çarpışarak ağır yaralandı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:30
İzmir'de Okul Futbol Maçında Talihsiz Kaza: Öğrenci Ameliyata Alındı

İzmir'de Futbol Maçında Kaza: Bir Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında, talihsiz bir olay yaşandı. Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin kalecisi A.T.B, maç esnasında Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi futbol takımından M.Ç. ile çarpıştı.

Yaşanan çarpışmanın ardından yere düşen M.Ç., olay yerine çağrılan ambulansla İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından öğrencinin beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Olay, spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Şu an için M.Ç.'nin durumu kritik olup, hastanede ameliyata alındığı bildirildi.

Bu tür olayların yaşanmaması için okullardaki spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde organize edilmesi gerektiği vurgulandı.

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