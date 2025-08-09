İzmir'de Patlayan Su Borusuna Tepki: İki Gün Boşa Akan Su

İzmir'de Patlayan Su Borusuna Tepkiler Yağıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana gelen su borusu patlağı, bölgedeki sakinleri isyan ettirdi. İki gündür boşa akan su nedeniyle mahallelinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

Olayın Gelişimi

Patlayan su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3954 Sokak'ta suyun metrelerce yükselerek çevreye yayılmasına neden oldu. Durum, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne bildirildi, ancak soruna henüz müdahale edilmedi.

Mahalleli, su borusunun üzerine tuğla koyarak, suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı. Ancak, durumdan son derece rahatsız olduklarını ifade eden sakinler, arızanın bir an önce onarılmasını talep ediyor.

Sakinlerin Sesleri

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer sorunların daha önce de yaşandığını belirterek, "İki gündür su yola akıyor. Çocuklar bu suda eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve banyo yapamamıştım" diye konuştu.

Öztekin, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yaşandığını vurgulayarak, "İZSU’yu aradım, durumu acil olarak bildirdim fakat hala ekipler ortada yok. Biz kendi imkanlarımızla bu suyu parka yönlendirip ağaçlarımızı sulamaya çalışıyoruz" dedi.

Başka bir mahalle sakini Tuğçe Kalender de İzsu’ya ihbarda bulunduğunu fakat geri dönüş alamadığını belirtti. Kalender, "Kuraklık yaşamamak için lütfen yetkililer buraya gelsin ve duruma müdahale etsinler" diyerek çağrıda bulundu.

Bölgede yaşayanların bekleyişi sürerken, İzmir'deki su sorunlarının çözümü için halkın sesine kulak verilmesi gereken bir dönemdeyiz.

