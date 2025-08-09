DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

İzmir'de Patlayan Su Borusuna Tepki: İki Gün Boşa Akan Su

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle mahalleliler tepkili. İki gündür su boşa akıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:58
İzmir'de Patlayan Su Borusuna Tepki: İki Gün Boşa Akan Su

İzmir'de Patlayan Su Borusuna Tepkiler Yağıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana gelen su borusu patlağı, bölgedeki sakinleri isyan ettirdi. İki gündür boşa akan su nedeniyle mahallelinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

Olayın Gelişimi

Patlayan su borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3954 Sokak'ta suyun metrelerce yükselerek çevreye yayılmasına neden oldu. Durum, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne bildirildi, ancak soruna henüz müdahale edilmedi.

Mahalleli, su borusunun üzerine tuğla koyarak, suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı. Ancak, durumdan son derece rahatsız olduklarını ifade eden sakinler, arızanın bir an önce onarılmasını talep ediyor.

Sakinlerin Sesleri

Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer sorunların daha önce de yaşandığını belirterek, "İki gündür su yola akıyor. Çocuklar bu suda eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve banyo yapamamıştım" diye konuştu.

Öztekin, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yaşandığını vurgulayarak, "İZSU’yu aradım, durumu acil olarak bildirdim fakat hala ekipler ortada yok. Biz kendi imkanlarımızla bu suyu parka yönlendirip ağaçlarımızı sulamaya çalışıyoruz" dedi.

Başka bir mahalle sakini Tuğçe Kalender de İzsu’ya ihbarda bulunduğunu fakat geri dönüş alamadığını belirtti. Kalender, "Kuraklık yaşamamak için lütfen yetkililer buraya gelsin ve duruma müdahale etsinler" diyerek çağrıda bulundu.

Bölgede yaşayanların bekleyişi sürerken, İzmir'deki su sorunlarının çözümü için halkın sesine kulak verilmesi gereken bir dönemdeyiz.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı