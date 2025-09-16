İzmir'de sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı adli kontrolle serbest

Tire'de sahte polis kimliğiyle yakalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44), hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:45
Tire - Karateke Mahallesi (Dün)

İzmir'in Tire ilçesinde, sahte polis kimliği taşıdığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T (44), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Karateke Mahallesi'nde dün meraya çöp dökerken jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde ortaya çıktı. Üzerinde sahte polis kimliği olduğu iddiasıyla gözaltına alınan belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Savcılıktaki ifadesinde Hüseyin Levent T, polis kimliğini internetten bulduğu bilgilerle hazırlattığını söyleyerek, çöp dökümünde vatandaşlarla yaşadığı sorunlarda kimliği gösterip emniyet mensubu gibi davranarak saldırıları engellemeye çalıştığını belirtti. Kimliği gösterince kişilerin geri çekildiğini ifade ettiği öğrenildi.

Savcılık, jandarma ekiplerince el konulan kimliği inceleme amacıyla ilgili birime gönderdi.

