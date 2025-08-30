İzmir'de sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi

İZSU'den yapılan açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesinti kapsamı: Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamı ile Karabağlar, Menemen ve Konak ilçelerinin bazı mahalleleri etkilenecek. Kesinti, 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat sürecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği ve kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.