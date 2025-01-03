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İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir silahlı kavga sonucunda 17 yaşındaki Arda E. ağır yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 01:12
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı

İzmir'de Silahlı Kavga: Genç Ağır Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesi'nde, 17 yaşındaki Arda E.'nin pompalı tüfekle vurulması sonucu ağır yaralandığı bir silahlı kavga meydana geldi. Olay, Güney Mahallesi'nde S.A.G. (35) ile Arda E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma ile başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüşünce...

Tartışmanın giderek büyümesiyle birlikte S.A.G., Arda E.'ye ateş açarak onu yaraladı. Çevredeki vatandaşların hemen ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayati Tehlike Altında

Sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda E.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Olayla ilgili kaçan zanlı S.A.G.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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