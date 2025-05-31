İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Silahlı Saldırı Üzerine Gelişmeler

İzmir’in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayda ayrıca 3 kişi yaralandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda cinayet zanlısı K.K.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden K.K, B.B, A.S.B, D.K. ve H.D. adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Torbalı Adliyesi’nde yapılan işlemler sonucunda K.K, B.M. ve A.S.B tutuklandı. D.K. ve H.D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

29 Mayıs’ta yaşanan olayda, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö.’nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile ayrancılar Mahallesi’nde K.K. tarafından tüfek ve tabancayla ateş açılmıştır. Bu saldırıda sürücü Adnan Ö. ve yanındaki Abdullah A., olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan Fatma A, A.Ö, M.A. (4) ve A.E.Ö. (1), ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılmış, ne yazık ki Fatma A tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Cinayet Zanlısı Gözaltına Alındı

Cinayet zanlısı K.K., jandarma ekipleri tarafından saklandığı adreste gözaltına alınmıştır.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.