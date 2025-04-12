İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

İzmir'de Yüzde 25 Zam Onaylandı!

Geçtiğimiz akşam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni karar ile birlikte, toplu taşıma tarifelerine şok edici bir yüzde 25 zam geldi. 12 Nisan Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 25 lira olarak belirlendi.

UKOME'nin Zam Kararı

UKOME, gerçekleştirdiği son toplantıda ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN gibi tüm toplu ulaşım hizmetlerini kapsayan yeni tarifeyi oy birliğiyle kabul etti.

İzmirim Kart Kullanıcıları İçin Yeni Tarifeler

Yeni tarifeyle birlikte, İzmirim Kart kullanıcılarının tam biniş ücreti, mevcut fiyata yapılan yüzde 25'lik zamla 25 liraya yükseldi. 60 yaş ve üzeri yolcular için biniş ücreti ise 20 lira olarak belirlenirken, öğrenci biniş ücreti 10 lira oldu. Öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında bir artış meydana geldi.

Ayrıca, öğretmen biniş ücreti sabit kalarak 17,72 lira olarak belirlendi. Öğrenci abonman kartı fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı ve aylık 100 biniş hakkı sunan kart yine 480 lira olarak kaldı.

65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Sevindirici Detay

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması devam edecek, bu yaş grubundaki yolcular zamlardan etkilenmeyecek.

Aktarma Ücretleri ve Diğer Tarifeler

90 Dakika Entegrasyon Sistemi ile birlikte, yapılan zamlara rağmen aktarmalar yine ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. Çevre ilçelere yapılan toplu taşıma seferlerinde de ücret artışları yaşandı. B Tarifesi olarak adlandırılan çevre ilçeler için tam biniş ücreti 25,88 lira, öğrenci ücreti ise 10,35 lira oldu.

C Tarifesi ile çalışan "Gittiğin Kadar Öde" sisteminde ilk 10 kilometre için tam ücret 23,55 TL olarak belirlenirken, kilometre başına 0,78 lira ücret alınacak. Uzun mesafe hatlarını kapsayan D Tarifesi'nde tam biniş 55,18 lira, öğrenci binişi ise 19,42 lira, E Tarifesi'nde ise tam ücret 25 lira, öğrenci ücreti 2,77 lira olarak güncellendi.

Gece seferleri olarak bilinen Baykuş Hatları'nda tam ücret 55,13 lira, öğrenci ücreti ise 19,79 lira olarak belirlendi. Ayrıca, havalimanı hatlarını kapsayan G Tarifesi'nde tam ücret 55,13 lira, öğrenci ücreti ise 39,98 lira olarak açıklandı.

Yapılan bu zamlar, İzmir'de toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için önemli bir değişim sağladı. Yeni tarifeler ile hem öğrenci hem de kamu görevlileri için dikkat edilmesi gereken dönüşümlerin geldiği bu dönemde, vatandaşların ulaşım maliyetleri de artmış oldu.