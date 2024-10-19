İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Pizza Şampiyonası İzmir'de Gerçekleşti

İzmir, Türkiye Pizza Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Urla ilçesindeki etkinlik alanında düzenlenen organizasyonda, farklı illerden gelen 32 pizza şefi yarıştı.

Şefler Pizzalarını Tanıttı

Katılımcılar, kendi özgün tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu. Etkinliğin organizatörü Şahin Çiftçi, jüri üyelerinin pizzaların sunumuna ve lezzetine puan vererek kaliteyi ön plana çıkardığını belirtti. Çiftçi, "Türkiye'de kaliteli şeflerin güzel pizza yapabileceğini dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Katılımcılarına Dair

Yarışmacılardan Serkan Danacı, pizza yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu ve yarışmaya katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Danacı, "Tüm süreçleri kendim hazırladım. Dana kaburga etini 8 saat taş fırında pişirip hazırladım. Pizza üzerine fesleğen, sarımsaklı bir sos koydum. Bu şekilde pizzamı hazırladım." şeklinde konuştu.

Gastronomi Meraklıları Arasında

Bir başka yarışmacı Haluk Çeliker, mühendis olmasına rağmen gastronomiye olan ilgisiyle 2 yıldır pizza yaptığını belirtti. Katılımcıların heyecanlı anlarına tanıklık eden etkinlikte, ünlü İtalyan şef Umberto Napolitano, pizza hamuruyla bir gösteri sergileyerek izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi. Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı. Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.