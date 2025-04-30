İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde, yapılan kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdükleri çalışmalar doğrultusunda devriye görevi sırasında şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak, "Dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, polisten kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca Sonrası Ele Geçirilen Uyuşturucular

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleriyle birlikte, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

İzmir'in Konak ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 284,73 gram taş kokain, 103,19 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.