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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:02
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Madde Operasyonu

İzmir ilinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 9 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun detayları, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından aktarıldı.

Operasyonun Detayları

Alınan bilgilere göre, emniyet güçleri, şehirlerarası otobüs terminaline yönelik bir çalışma başlattı. Ekipler, burada şüpheli görülen iki kişiyi durdurdu. Yapılan detaylı aramada, bu kişilerin üzerinde toplamda 9 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'deki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İzmir'de 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli...

İzmir'de 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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