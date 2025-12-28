DOLAR
İzmir'de Yılbaşı Gecesi Su Kesintisi Yapılmayacak

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede uygulanan planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi ara verilecek; 23.00-05.00 arası kesintiler uygulanmayacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:53
İZSU'den bir günlük muafiyet açıklaması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine 31 Aralık gecesi ara verilecek.

Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde günlük olarak sürdürülen kesintiler normalde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor; ancak bu uygulama yılbaşı gecesi uygulanmayacak.

Kentte su tasarrufu amacıyla başlatılan uygulama 6 Ağustos tarihinde başlamış; başlangıçta üç günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül tarihinden itibaren iki günde bire, ardından 10 Aralık tarihinden itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti.

İZSU'nun açıklaması, yılbaşı gecesi için planlanan tek günlük muafiyetin, vatandaşların ihtiyaçları ve özel gece programları göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

