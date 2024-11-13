İzmir'deki Elektrik Çarpması Davasında 42 Sanık Hakim Karşısında

İzmir'de Elektrik Akımıyla İlgili Davanın İkinci Duruşması Başladı

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz tarihinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili olarak yargılanan 42 sanık hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın ikinci oturumunda, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski genel müdür Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel gibi üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 22 sanık ilk kez ifade verecek.

Delil Olarak Gazete Haberi Sunuldu

Duruşmada, hayatını kaybedenlerin avukatları, olayla ilgili 5 yıl önce yayınlanan bir yerel gazetenin "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinin dosyaya eklenmesini talep etti. Mahkeme, ilgili gazetenin orijinal nüshasının dosyaya eklenmesine onay verdi.

Kayıpların Ailelerinden Açıklama

Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızım Özge Ceren, Gdz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucu ölmeseydi doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. Gdz ve İZSU suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum." sözlerini sarf etti.

Olay ve Soruşturma Süreci

Olay, 12 Temmuz 2023 tarihinde İzmir'in Alsancak semtinde yaşandı. Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44), su birikintisine basarak elektrik akımına kapıldılar. Soruşturma kapsamında, ilk etapta 48 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 13'ü tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, 42 şüpheli için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 22,5'ar yıl hapis cezası istemi yer alıyor.

Duruşmanın devamı 3 gün sürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (sağ 3) ve avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (sağ 3) ve avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı.