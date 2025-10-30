İzmir Depremi Anıldı: AFAD İRAP ve Konut Çalışmalarını Açıkladı

İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programı ile İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İzmir Valiliğince İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen program, depremin gerçekleştiği saat 14.51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

İRAP değerlendirmesi ve kurumsal sunumlar

Toplantıda İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kentteki kurum temsilcileri yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Pehlivan, AFAD'ın 2009 yılında kurulduğu günden bu yana kriz yönetiminden risk yönetimine odaklandığını belirterek, Türkiye genelinde risk azaltma planlarını bütünleştiren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı bulunduğunu ve illerde il risk azaltma planlarının uygulandığını söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık 16 bin 700 eylem belirlendiğini, İzmir'e düşen eylem sayısının ise 175 olduğunu ifade etti.

İRAP projesinin İzmir'de tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle 69'unun tamamlandığını, 91'inin devam ettiğini, 15'inin ise henüz başlanmadığını belirten Pehlivan, Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan "Dirençli İzmir" projesinin lansmanının ilerleyen günlerde yapılacağını kaydetti.

Kahramanmaraş konut çalışmaları ve gönüllülük verileri

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından konut inşaatlarının hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 50 bin kura daha çekilecek. Yıl sonunda 450 bininci iş yerleri de dahil konutlarımızı teslim edeceğiz. Hummalı bir çalışma var. Gerçekten dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu gerçekleştiriliyor." dedi.

AFAD'ın afet eğitim çalışmalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Pehlivan, internet üzerinden toplam 1.6 milyon gönüllü başvurusu olduğunu; bunların 350 binin üzerinde kişinin internet üzerinden eğitimlerini aldığını söyledi. Sivil toplumda 414 ekibin akredite edildiğini, toplamda 13 bin 600 sayısına ulaşıldığını ve destek AFAD gönüllüsü olarak ise 75 bin rakamına ulaşıldığını kaydetti.

Vali Elban'dan kentsel dönüşüm çağrısı

İzmir Valisi Süleyman Elban AFAD tarafından hazırlanan planlara büyük önem verdiklerini, amaçlarının İzmir'i afetlere en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün önemine değinen Elban, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'e has kentsel dönüşüm desteğini hatırlatarak vatandaşların bu kaynağı kullanmaları ve başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise İzmir'in yapı stokunda ciddi sıkıntılar olduğunu, bir dakika bile kaybedilecek zaman bulunmadığını vurguladı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından İzmir depremini konu alan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programı ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki programa, İzmir Valisi Süleyman Elban (sağ 4), AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 4), AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sol 2) ve çeşitli kurum ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.