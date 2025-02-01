İzmir Foça'da 78 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

İzmir Foça'da Korkunç Bulgu

İzmir'in Foça ilçesinde 78 yaşındaki İlyas Onur Yıldırım, evinde ölü bulundu. Olay, Fatih Mahallesi'ndeki Çanak Sitesi'nde meydana geldi.

Yıldırım'ın oğlu, babasından haber alamayıp endişelenerek akşam saatlerinde yazlığın bulunduğu ilçeye geldi. Babasını evinde ölü bulan oğlu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde, İlyas Onur Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın, eşiyle ayrı yaşadığı ve oğlu ile en son 10-15 gün önce görüştüğü öğrenildi. Ayrıca, sitedeki diğer yazlıkların ise boş olduğu bilgisi edinildi.