İzmir Karabağlar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Karabağlar'da çıkan bıçaklı kavgada Selim Yağız yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; şüpheli B.S. suç aletiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 02:56
Olayın ayrıntıları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Selim Yağız (33) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S., yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

B.S. olayın ardından kaçtı. Kaçtıktan sonra Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K. (19)'yi bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan şüpheli B.S., suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.S.'nin 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

