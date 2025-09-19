İzmir Karabağlar'da Okul Çevresinde Uyuşturucu Satan Hükümlü Yakalandı

Karabağlar'da, 105 dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.A., okul çevresinde uyuşturucu satarken yakalandı; binlerce hap ve esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:18
Operasyonun ayrıntıları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, okul çevreleri ve ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik başlatılan çalışmada polis ekipleri uzun süredir takibe aldıkları M.A'yı suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında M.A'nın bir okulun yanında G.U'ya poşet verdiği esnada müdahale edilerek şahıs etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan aramada 5 bin 600 uyuşturucu hap, 55 bin 300 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Evdeki arama ve şüphelinin kaydı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 11 bin 690 uyuşturucu hap ile 601,9 gram esrar bulundu. Polis kayıtlarına göre M.A'nın dolandırıcılık, hırsızlık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

Yetkililer, şüphelinin toplam 105 dosyadan arandığını ve bunun sonucunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası

İşlemler ve soruşturma

Gözaltına alınan M.A, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. G.U hakkında ise savcılık talimatıyla "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapılacağı açıklandı.

