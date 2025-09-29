İzmir Karabağlar'da Patlayan Su Borusu Onarılmayınca Mahalleliden Tepki

Karabağlar Peker Mahallesi'nde patlayan ana su borusu iki gündür akıyor; mahalle sakinleri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden müdahale bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:52
Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi üzerinde ana su borusunun patlaması sonucu tazyikli su metrelerce yükseldi ve çevreye yayıldı. Oluşan su birikintisi sebebiyle araçlar trafikte güçlükle ilerlediği gözlendi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Şeren, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor.”

Bir diğer sakin Kubilay Toptaş ise dünden beri evlerinde su olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu su böyle akıyor. Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde. Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Tuvalete gidemiyoruz.”

Mahalle sakinleri, iki gündür devam eden su akışının hem israf hem de günlük yaşamı olumsuz etkilediğini vurguluyor ve yetkililerden hızla müdahale talep ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle 2 gündür suyun boşa aktığını savunan mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

