İzmir Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir Karabağlar'da uyuşturucu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada E.B. (31) adlı şüpheliye müdahale edildi. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şüpheli, takip sonucu yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 24,6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, E.B.'nin uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Operasyon

İlçe ekipleri, daha önce 17 Ekim'de ilçedeki bir adrese düzenledikleri baskında da önemli miktarda uyuşturucu ele geçirmişti. O operasyonda, 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, 191 gram kokain, 105 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 lira ele geçirilmişti.

O operasyonda gözaltına alınan E.B., E.Ö., R.C. ve S.K. isimli şüpheliler tutuklanmış; ayrıca E.B.'nin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.

