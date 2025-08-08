DOLAR
İzmir Karşıyaka'da Çöp Sorunu Büyüyor: Vatandaşlar Tepkili

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekiyor. Çöplerin toplanmaması ilerleyen sorunlara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 19:35
İzmir Karşıyaka'da Çöp Sorunu Büyüyor: Vatandaşlar Tepkili

İzmir Karşıyaka'da Çöp Sorunu Büyüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, biriken çöp yığınları ve etrafa yayılan kötü kokular, vatandaşların tepkisini çekiyor. Bostanlı Mahallesi'nde bazı bölgelerde çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı. Sıcak havanın etkisiyle oluşan kötü kokular, durumu daha da çekilmez hale getiriyor.

Vatandaşların Tepkisi Büyüyor

Karşıyakalılar, yaşanan bu duruma karşı kendi aralarında rahatsızlıklarını dile getiriyor. Balıkçı Parkı yönünde işine giderken çöplerin birikmesi nedeniyle yolda yürümekte zorlandığını söyleyen 21 yaşındaki Seymen Altuğ, "Bostanlı'da durum bu şekilde. Çöpler düzenli olarak toplanmıyor ve bazen yoldan geçemiyorum. Çöp sularından kaldırım taşları bile simsiyah olmuş durumda." dedi.

Bir kafede çalışan 25 yaşındaki Mustafa Ertaş ise çöplerin yaklaşık 5 gündür toplanmadığını ve kötü kokular nedeniyle vatandaşların kafelerde vakit geçirmek istemediğini belirtti. Ertaş, "Her yerde böcek var. Çalıştığımız mekanlardaki müşteriler de rahatsız. Karşıyaka halkı olarak rahatsızız. Belediyenin buna artık çözüm bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hastalıklara Dikkat!

Mahalle sakinlerinden Mudahra Osmancıklar, biriken çöplerin görüntüsünün ilçeye yakışmadığını ve durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 1,5 aydır durum bu şekilde. Restoranların balık atıkları da dökülünce leş kokusu oluşuyor. Burası mikrop üretiyor, sinekler rahatsız ediyor. Evlerimize ilaçlama yaptırıyoruz ama altyapı bozuk olduğu için böceklerle baş edemiyoruz." diye konuştu. Vatandaşlar, yetkililerden çöp sorununa acil çözüm bekliyor.

Belediye Yetkililerinden Açıklama

Belediye yetkilileri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yeni bir depolama alanı tahsisi beklediğini bildirdi. Ayrıca, bu süreçte çöplerin Menemen, Çiğli ve Aliağa ilçelerindeki alanlara yönlendirilmesi nedeniyle kent genelinde tahliye işlemlerinde bir azalma yaşandığı ve çöp toplama hizmetlerinin aksadığı ifade edildi.

