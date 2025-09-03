İzmir Konak'ta Babaanneye Adli Kontrol: Toruna Şiddet İddiası

İzmir Konak ilçesinde torununa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Konak ilçesinde yaşanan olay kapsamında polis ekiplerince dün evinden gözaltına alınan F.A.Ş (70)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resmi Açıklama ve Koruyucu Tedbirler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımların yer aldığı belirtildi. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesi üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuğun ve kardeşinin devlet korumasına alındığı bildirildi ve sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.