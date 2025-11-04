İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı

İzmir Konak'ta motosikletli saldırganın açtığı ateşte A.T. (31) ağır yaralandı; şüpheli A.Y. kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:37
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı

İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde saat 16.00 sıralarında motosikletli bir kişinin 34 GGU 27 plakalı araca ateş açması sonucu A.T. (31) ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli A.Y. (22) kısa sürede yakalandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde gerçekleşen saldırıda, motosikletli A.Y. (22) araca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan A.T. (31)'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli A.Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede taraflar arasında önceden husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Önceki Husumet ve İddialar

Öte yandan, 28 Mayıs 2023 tarihinde aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 574. Sokak'ta bir araya geldiği, görüşme sırasında iki grup arasında tabanca ile karşılıklı ateş açılması sonucu A.Y. (26)'nin başından, kardeşi A.Y. ile birlikte üç kişinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde iki kişi tarafından Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta bulunan kıraathaneye molotofkokteylli saldırı düzenlendiği ve bu nedenle iki grup arasında husumat bulunduğu bildirildi.

