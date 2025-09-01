İzmir Konak'ta Yeğenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı yeğenini vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, E.Y. (61), Eşrefpaşa Caddesi'nde tartıştığı yeğeni Bilal Y. (47)'ye tabancayla ateş etti.

Vurulan Bilal Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanan E.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.Y., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.