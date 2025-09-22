İzmir 'Kooperatif' Davasında İkinci Gün: 65 Sanık, 11'i Tutuklu

Duruşma ve katılımcılar

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan 'kooperatif' davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 11'i tutuklu 65 sanıkın yargılanması devam ediyor.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra kooperatif mağduru müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İkinci gün: Kimlik tespiti ve savunmalar

Duruşmanın ikinci günü, bazı tutuksuz sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Savunmalarda kooperatiflerle ilişkiler, inşaat süreçleri ve iddialara ilişkin çelişkili beyanlar öne çıktı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol, İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi tarafından Ares isimli şirketin ortağı olduğu iddiasına karşı, şirket çalışanı olduğunu belirterek 'Sadece işler yürüsün diye imza atabilmem için bana yüzde 1 hisse verdiler. Sözleşmeye uyulmadı, zemin kazılmadı ve ruhsat gelmedi. Bu süreçte maliyetler arttı. Biz kooperatifle ilişki halindeydik. İZBETON AŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesiyle değil.' diye konuştu.

Egeli İş Adamları Kooperatifi ile sözleşme imzaladıklarını aktaran iş insanı A.T., 'Yeri bize söz verilen tarihte teslim etmediler. Bu süreçte birkaç kez ihtar gönderdik. 1,5 yıl sonra da sözleşmemizin feshedilmesini istedik. Yer tespiti yapılamadığı için inşaata hiç başlamadık, mağdur olan biziz.' dedi.

İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ç.K., İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, 'İnşaatların uzun aralıklarla durdurulduğunu, yeni gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi haksız yere feshettiğini' savundu. Ç.K. ayrıca, 'Ortada dolandırıcılık ve kamu zararı yoktur. Kooperatifimizin üyelerinin mağduriyeti vardır.' ifadelerini kullandı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve dönemin İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Y.E., kendisine yöneltilen suçlamaları şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Dönemin İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi G.K. ise, hastanede görev yapan hekimlerin ek gelir amacıyla belediyeye bağlı iştiraklerde de mesai yaptığını, bu kararlarda imzası olmadığını savundu.

İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı ve İZSİAD Başkanı H.C. ise Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetiminin tapusu elinde bulunan tüm inşaatları durdurduğunu belirterek, 'İmalatı tamamlanan inşaat bedeli 455 milyon lira. Kooperatiflerin 1 milyar varlığı bulunmaktadır. Dolandırıcılık bunun neresinde?' dedi ve Cemil Tugay hakkında 4 Ağustos 2025'te suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Duruşmanın seyri ve ara

Mahkeme başkanı, bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanılarak 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmada, şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahibi ya da çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmış; sulh ceza hakimliğine sevk edilenler arasından 60 kişi, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında hazırlanan üçüncü iddianamede, 'kooperatif' işlemlerine ilişkin olarak çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.