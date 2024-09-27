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İzmir Körfezi'nde Kirlenme Sorununa Çözüm Planı Hazır

Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçmek için planların hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:41
İzmir Körfezi'nde Kirlenme Sorununa Çözüm Planı Hazır

İzmir Körfezi'nde Kirlilikle Mücadele

Başkan Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirli su ve atıkların önüne geçmek için stratejik bir yol haritası oluşturduklarını duyurdu. Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1-1,5 yıl içinde bu kirliliğin ortadan kalkmasını bekliyorum," ifadelerini kullandı.

Kötü Koku ve Balık Ölümleri

Tugay, körfezdeki kötü kokunun ve balık ölümlerinin, sulardaki azot ve fosfor bileşenleri nedeniyle hızla çoğalan mikroorganizmaların etkisiyle oluştuğunu belirtti. Bu durum, 29 dereceye yükselen deniz suyu sıcaklığının da etkisiyle daha da kötüleşti.

Arıtma ve Akıntı Problemleri

Su kirliliğinin arıtma sorunlarından kaynaklandığına dikkat çeken Tugay, körfeze dökülen 30 dere ile liman ve gemilerin de kirlenmeye sebep olduğunu açıkladı. "Körfezde akıntının yetersiz olması, temizlik çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, temizlenme sağlamak neredeyse imkansız," diye ekledi.

Yeni Projeler ve Altyapı Çalışmaları

Sirkülasyonu artırmak adına 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılması planlandığını belirten Tugay, bu konuda gerekli izinlerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınması gerektiğini vurguladı.

Tugay ayrıca, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılacağını ve Narlıdere'de Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'nin güçlendirileceğini bildirdi. "Bu 5 yıllık süreç, İzmir'in tarihindeki en büyük altyapı projelerinden biri olacak," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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