İzmir Menderes'te nakliye asansörü faciası: 2 şüpheli tutuklandı

9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, taşınma sırasında meydana gelen kazada 9 yaşındaki Ebrar Aktaş yaşamını yitirdi.

Olay, 20 Eylül'de Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta gerçekleşti. Apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuğun nakliye asansöründen düşmesi sonucu koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki kız çocuğu Ebrar Aktaş'ın cenazesi Gaziemir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne Songül Lök çocuğunun tabutu başında göz yaşı döktü.