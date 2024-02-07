İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
İzmir merkezli başlatılan FETÖ operasyonunda 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, veri karşılaştırması sonucu belirlenen, örgütsel irtibat şekline göre ankesörlü/kontörlü sabit hatla görüşen, itirafçı beyanı, askeri okul mülakatında örgütsel kodlama bulunan 2 Kara Kuvvetleri, 3 Hava Kuvvetleri, 3 Deniz Kuvvetleri ve 1 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 6 muvazzaf asker ile darbe girişiminden sonra ilişiği kesilen 12 askeri okul öğrencisi için gözaltı kararı aldı.
İzmir'den başlatılan operasyon 13 ilde aynı anda gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.