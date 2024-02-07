İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, veri karşılaştırması sonucu belirlenen, örgütsel irtibat şekline göre ankesörlü/kontörlü sabit hatla görüşen, itirafçı beyanı, askeri okul mülakatında örgütsel kodlama bulunan 2 Kara Kuvvetleri, 3 Hava Kuvvetleri, 3 Deniz Kuvvetleri ve 1 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 6 muvazzaf asker ile darbe girişiminden sonra ilişiği kesilen 12 askeri okul öğrencisi için gözaltı kararı aldı.

İzmir'den başlatılan operasyon 13 ilde aynı anda gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.