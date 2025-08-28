DOLAR
İzmir Ödemiş'te Yangınzedelere TOKİ'den Yeni Konut Müjdesi

İzmir Ödemiş'te haziran yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar, TOKİ projeleriyle kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı bekliyor; 138 ve 143 konut inşa edilecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:58
Haziran yangınları sonrası kısa sürede yeni yurtlar; temel atma töreni yarın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde haziran ayında çıkan orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan proje sayesinde kısa sürede yeni yurtlarına kavuşmayı bekliyor.

29 Haziran'da çıkan orman yangınlarının ardından Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde ise 143 konutun inşa edilmesine karar verildi.

Yarın gerçekleştirilecek temel atma töreninin ardından, bölgenin yöresel mimarisine uygun projelendirilmiş evlerin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle başlatılan çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. Yıldırım, konut desteğinin yanı sıra hayvan desteği de sağlandığını belirterek, 'Devletimiz mağdur olan çiftçilerimize de hayvan desteğini sağlamıştı. İnşallah evlerin de kısa zamanda biteceğine inanıyorum. Devletimize inancımız her zaman büyük.' dedi.

Karadoğan Mahallesi'nde evi yanan Mustafa Akın ise yangında evlerini kaybettiklerini hatırlatarak, 'Yangınlar sonrası mahallemizde ve çevre mahallelerde yanan evlerin yerine, yeni evlerin yapılması konusunda devletimiz tarafından hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı. En kısa zamanda evlerimize kavuşmayı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Üzümlü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Atıcı de yangında evinin tamamen yandığını belirterek, 'Devletimiz hemen el uzatarak yeni ve modern köy evlerinin inşaatına hızlı bir şekilde başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar evlerimize kavuşacağımıza inanıyorum.' diye konuştu.

