İzmir Selçuk'ta otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan trafik kazasında 7 yaşındaki Hümeyra Özmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İ.P. (20) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Özmen'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü İ.P. (20) gözaltına alındı.