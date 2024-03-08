İzmir Taksici Cinayeti Davasında Karar: Oğuz Erge’nin Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

İzmir’de Bir Taksicinin Trajik Sonu: Adalet Yerini Buldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşanan ve tüm ülkeyi derinden sarsan taksici cinayeti davasında karar açıklandı. Genç bir yolcu tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge’nin davasında, sanık ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezasına çarptırıldı.



Adaletin Ağır Yükü

Gaziemir’de, bir taksiciye yapılan vahşi saldırının ardından, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Delil Aysal’a “nitelikli öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli yağma” suçundan 14 yıl 10 ay ve “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Ne olmuştu

Oğuz Erge, 31 Ocak’ta, gece yarısı Buca Gediz Mahallesi’nden bir yolcuyu alarak Gaziemir’e doğru yola çıktı. Ancak, Gaziemir Belediyesi yakınlarında, arka koltukta oturan yolcu tarafından üç el ateş edilerek ağır yaralandı ve kısa süre sonra hastanede hayatını kaybetti.

