İzmit Saat Kulesi Restorasyona Girdi — Kocaeli'nin Simgesi Yenileniyor

İzmit Saat Kulesi Restorasyona Girdi

Kocaeli'nin önemli simgelerinden olan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Restorasyon Çalışmalarının Kapsamı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in tarihi simgelerinden olan saat kulesinin restorasyonu yaklaşık 40 metrekarelik alanda sürüyor. Çalışmalarda yapının strüktürel (yapısal) bozulmaları ile cephe kaplamalarına yönelik önemli müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, kubbenin kurşun kaplama işlemi için iskele sistemi kurdu. Tüm müdahaleler, yapıya zarar vermeyecek ve eserin tarihî-kültürel değerini koruyacak şekilde planlanıyor.

Süre, İlerleme ve Hedef

Projede genel temizlik, tamamlama-tümleme yöntemiyle yapının özgün halinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Restorasyonun tamamlanma süresi 180 gün olarak belirlendi. Ekipler şu ana kadar yüzde 6 fiziksel ilerleme kaydetti.

Restorasyon tamamlandığında, İzmit'in sembolü saat kulesi hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere yeniden tarihî dokuyu yaşatacak.

