DOLAR
41,04 0%
EURO
47,57 0,58%
ALTIN
4.465,78 0,16%
BITCOIN
4.535.684,96 0,73%

İzmit Saat Kulesi Restorasyona Girdi — Kocaeli'nin Simgesi Yenileniyor

Sultan 2. Abdülhamid anısına yaptırılan İzmit saat kulesinin restorasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 180 günde tamamlanmak üzere başladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:43
İzmit Saat Kulesi Restorasyona Girdi — Kocaeli'nin Simgesi Yenileniyor

İzmit Saat Kulesi Restorasyona Girdi

Kocaeli'nin önemli simgelerinden olan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Restorasyon Çalışmalarının Kapsamı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in tarihi simgelerinden olan saat kulesinin restorasyonu yaklaşık 40 metrekarelik alanda sürüyor. Çalışmalarda yapının strüktürel (yapısal) bozulmaları ile cephe kaplamalarına yönelik önemli müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, kubbenin kurşun kaplama işlemi için iskele sistemi kurdu. Tüm müdahaleler, yapıya zarar vermeyecek ve eserin tarihî-kültürel değerini koruyacak şekilde planlanıyor.

Süre, İlerleme ve Hedef

Projede genel temizlik, tamamlama-tümleme yöntemiyle yapının özgün halinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Restorasyonun tamamlanma süresi 180 gün olarak belirlendi. Ekipler şu ana kadar yüzde 6 fiziksel ilerleme kaydetti.

Restorasyon tamamlandığında, İzmit'in sembolü saat kulesi hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere yeniden tarihî dokuyu yaşatacak.

Kocaeli'nin önemli simgeleri arasında yer alan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı...

Kocaeli'nin önemli simgeleri arasında yer alan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Kocaeli'nin önemli simgeleri arasında yer alan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Teknogirişimler Hızlanacak: 'Dijital Şirket' ve 'Mega Fon' Yıl Sonuna Kadar Geliyor
4
İsrail Ablukası Altındaki Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 313'e Yükseldi
5
Nevşehir Avanos'ta Kaçak Otel ve Restoran Yıkıldı
6
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
7
İzmir Körfezi'nde Kirlilik Kısır Döngüsü: Balık Ölümleri ve Temizlik Çağrısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025